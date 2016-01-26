У Києві від пневмонії померли 18 осіб, на Буковині 5, на Одещині ще 2 людини

У Києві з початку епідемічного сезону станом на 25 січня внаслідок ускладнень від грипу померли 18 людей.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби в Києві.

"З початку епідсезону від ускладнень (пневмоній) від грипу померло 18 осіб, у тому числі за останній тиждень (3-й) - 11 осіб. З них лабораторно підтверджено грип А (ПЛР) у чотирьох осіб, а у двох не підтверджено. Решта аналізів знаходиться в роботі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у столиці з 11 по 17 січня на грип та ГРВІ захворіли 26 тис. 559 осіб, з них 14 тис. 723 випадки захворювань (55,4%) зареєстровані у дітей віком до 17 років.

"У віковій структурі захворюваності дітей превалюють діти віком до 4 років (51,5%). Серед школярів зареєстровано 5 тис. 041 випадок захворювання (19% від усіх захворілих)", - зауважили фахівці.

У Чернівецькій області з початку року 5 осіб померли від від пневмонії, викликаної грипом А/Н1N1.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомила головний санітарний лікар Чернівецької області Наталія Гопко.

За її словами, з 1 по 25 січня на Буковині померло 5 дорослих людей від пневмонії, що була викликана грипом А/Н1N1.

"Один - в обласній лікарні, 2 - в лікарні швидкої медичної допомоги і ще 2 (подружжя буковинців) - у Сокирянській ЦРЛ", - повідомила Гопко.

Вона також повідомила, що з 18 по 24 січня у Чернівецькій області зареєстрували понад 200 випадків пневмонії, понад 10 тис. випадків ГРВІ та чотири випадки грипу.

"У порівнянні з попереднім тижнем в цілому по області захворюваність зросла у два рази. Зареєстровано 10002 випадки ГРВЗ, з яких 6172 - серед дітей до 17 років. Серед захворілих - 226 з пневмоніями та 4 хворих на грип. Госпіталізовано 592 хворих, з них дітей до 17 років - 282", -зауважила Гопко.

В Одеському регіоні від пневмонії померли ще дві людини, перевіряється наявність у них вірусу пандемічного грипу A (H1N1).

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час апаратної наради мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що в місті помер чоловік, який звернувся за медичною допомогою лише за два тижні після прояви хвороби.

Передбачається, що пневмонія з'явилася як ускладнення після грипу. За даними Труханова, ситуація була ускладнена тим, що потерпілий страждав на надмірну вагу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і зв'язків із громадськістю Одеської міської ради, чоловік помер у ніч проти 25 січня.

«На даний час проводяться відповідні лабораторні дослідження на виявлення вірусу A (H1N1)», - зазначили в міськраді.

Директор департаменту охорони здоров'я Ігор Шпак зазначив, що для лікування хворих на пневмонію місто придбало 3 апарати для вентиляції легень і 27 кисневих концентраторів. Всі медичні стаціонари забезпечені відповідними антибіотиками на суму 1,4 млн грн. Крім того, від вітчизняних фармацевтичних фірм надійшла гуманітарна допомога на 200 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі в. о. заступника голови Одеської ОДА Марії Гайдар, минулого тижня від пневмонії також померла мешканка міста Южне. На даний час встановлюється, чи був у неї грип штаму A (H1N1).

У прес-службі додали, що епідемічний поріг захворюваності в регіоні в цілому не перевищений, за винятком ситуації у Білгород-Дністровському.

В ОДА повідомили, що, за з офіційними даними, в регіоні від ускладнень, викликаних грипом А (H1N1), померли 26 осіб.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня в Ситуаційному центрі швидкого реагування з грипу при Одеській ОДА повідомили, що від ускладнень, викликаних грипом А (H1N1), померли 26 осіб, 8 – у районах, решта – в Одесі.

У медустановах і школах Одеси з метою запобігання поширення захворюваності на грип та ГРВІ оголошено карантин.

Особливість нинішньої санітарно-епідемічної ситуації в Одесі та області полягає у збільшенні кількості ускладнень у вигляді пневмонії серед хворих на грип A (H1N1).

З бюджету Одеси виділено фінансування у розмірі 3 млн грн на придбання додаткових медикаментів і кисневих концентраторів для лікування пневмонії в умовах стаціонару міських лікарень. Аналогічна сума – з обласного бюджету.