"Таміфлю" потрібно приймати винятково під контролем лікарів - МОЗ

"Таміфлю", "Реленцу" та інші подібні протигрипозні препарати потрібно приймати виключно під контролем лікарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі.

"Грип зараз у всій Європі і в нашому регіоні. Нічого страшного в цьому немає. Система охорони здоров'я працює дуже добре. Дякую всім нашим медикам", - сказав міністр.

Він закликав українців при перших симптомах грипу звертатися до лікарів і не займатися самолікуванням.

"В Україні працюють протоколи, підтверджені ВООЗ і розроблені кращими епідеміологами світу. За цими протоколами приймати як профілактичні засоби "Таміфлю", "Реленцу" та інші противірусні лікарські засоби не можна. Їх потрібно приймати тільки за призначенням та під контролем лікаря в стаціонарі або поліклініці», - підкреслив Квіташвілі.

За його словами, запаси цих препаратів в Україні є, «оскільки ми очікували погіршення ситуації».

Міністр також зазначив, що Литва передала 2,4 тис. доз «Таміфлю» і 27 тис. доз «Реленцу». «Вони вже в Україні, пройшли розмитнення і на під'їзді до Києва. Ми будемо розподіляти їх по областях, які найбільше потребують", - додав Квіташвілі.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за станом на 26 січня від грипу померли 83 людини.

Квіташвілі заявив, що в Україні почалася епідемія грипу і сьогодні у МОЗ відбудеться засідання штабу.

За його даними, в цілому в країні на грип і ГРВІ захворіло 2,6 млн осіб.