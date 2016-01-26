"Таміфлю" потрібно приймати винятково під контролем лікарів - МОЗ
Про це заявив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі.
"Таміфлю", "Реленцу" та інші подібні протигрипозні препарати потрібно приймати виключно під контролем лікарів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі.
"Грип зараз у всій Європі і в нашому регіоні. Нічого страшного в цьому немає. Система охорони здоров'я працює дуже добре. Дякую всім нашим медикам", - сказав міністр.
Він закликав українців при перших симптомах грипу звертатися до лікарів і не займатися самолікуванням.
"В Україні працюють протоколи, підтверджені ВООЗ і розроблені кращими епідеміологами світу. За цими протоколами приймати як профілактичні засоби "Таміфлю", "Реленцу" та інші противірусні лікарські засоби не можна. Їх потрібно приймати тільки за призначенням та під контролем лікаря в стаціонарі або поліклініці», - підкреслив Квіташвілі.
За його словами, запаси цих препаратів в Україні є, «оскільки ми очікували погіршення ситуації».
Міністр також зазначив, що Литва передала 2,4 тис. доз «Таміфлю» і 27 тис. доз «Реленцу». «Вони вже в Україні, пройшли розмитнення і на під'їзді до Києва. Ми будемо розподіляти їх по областях, які найбільше потребують", - додав Квіташвілі.
Як повідомляв УНІАН, в Україні за станом на 26 січня від грипу померли 83 людини.
Квіташвілі заявив, що в Україні почалася епідемія грипу і сьогодні у МОЗ відбудеться засідання штабу.
За його даними, в цілому в країні на грип і ГРВІ захворіло 2,6 млн осіб.