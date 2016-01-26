Квіташвілі оголосив в Україні епідемію грипу

В Україні від грипу померли 83 людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі.

Читайте такожУ Києві від пневмонії померли 18 осіб, на Буковині 5, в Одеському регіоні ще 2 людиниВін констатував, що в Україні почалася епідемія грипу і сьогодні у МОЗ відбудеться засідання штабу. За його словами, в цілому, в Україні на грип та ГРВІ захворіло 2,6 мільйона осіб.

Читайте також"Таміфлю" потрібно приймати винятково під контролем лікарів - МОЗ"З цієї кількості - 83 підтверджених випадки смерті. В основному через пізнє звернення хворих до лікарів. На сьогодні епідемічний поріг перевищено в 18 областях України, в 11 - на більш як на 50%, у тому числі і в Києві. Найбільша кількість хворих - у Рівненській області, найменша - у Харківській", - сказав міністр.