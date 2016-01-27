В Україні на сьогодні оголошено штормове попередження

На 27 січня по Києву та Україні оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«У найближчу годину із збереженням у першій половині дня 27 січня - туман, видимість 200-500 м», - йдеться в повідомленні.

Крім того, вранці 27 січня очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Раніше директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда повідомляв, що, починаючи з 27-29 січня, в Україні очікуються дуже низькі температури повітря.