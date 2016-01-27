В Україні на сьогодні оголошено штормове попередження
11:20, 27 січня 2016Країна
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Вранці 27 січня очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця.
В Україні оголошено штормове попередження / Фото: УНІАН
На 27 січня по Києву та Україні оголошено штормове попередження.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
«У найближчу годину із збереженням у першій половині дня 27 січня - туман, видимість 200-500 м», - йдеться в повідомленні.
Крім того, вранці 27 січня очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця.
Раніше директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда повідомляв, що, починаючи з 27-29 січня, в Україні очікуються дуже низькі температури повітря.
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