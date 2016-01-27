Екс-міністр Мусій звинувачує міністра Квіташвілі

Народний депутат України, екс-міністр охорони здоров'я Олег Мусій (позафракційний) стверджує, що нинішній очільник Мінохоронздоров'я Олександр Квіташвілі сприяв поверненню схем сина колишнього президента Віктора Януковича Олександра при добудові Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Про це він заявив під час виступу на засіданні Верховної Ради.

Мусій підкреслив, що «за лобіюванням міністра охорони здоров'я пана Квіташвілі, а також за повним потуранням заступника міністра охорони здоров'я Ігоря Перегінця стався черговий прикрий факт виведення з бюджету минулого року майже 90 млн грн за корупційними схемами на фірму, яка будувала «Охматдит», і куратором якої та головним «відмивальником» є Олександр Янукович. І це за нової влади».

Він також піддав гострій критиці призначення Ірини Коваль керівником підприємства, які займається добудовою «Охматдиту».

«Пані Коваль була в часи Саші-стоматолога головним «схемником» і головним «відмивальником» коштів з держбюджету», - зазначив Мусій.

Він наголосив, що просить вважати свій виступ з трибуни парламенту депутатським звернення до голови Антикорупційного бюро України та до генерального прокурора щодо розслідування фактів, які він озвучив, і вимогою «притягнення Квіташвілі і Перегінця до кримінальної відповідальності”.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня 2015 року уряд передав лікувально-діагностичний комплекс НДСЛ «Охматдит» до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України.

Будівництво нового корпусу, який включає Центр променевої терапії, але загалом розрахований на 23 відділення, розпочався у 2011 році. Вартість проекту - 1,8 млрд грн. На сьогодні освоєно 400 млн грн. У жовтні 2013 році державне фінансування призупинилося.

Заплановано, що в цій лікарні хворим на рак дітям робитимуть пересадки кісткового мозку від нерідного донора. Згідно зі статистикою, щороку в Україні такого типу трансплантації потребують близько 100 дітей, однак ці операції поки що роблять лише за кордоном.