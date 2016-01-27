На Чернігівщині епідпоріг на грип та ГРВІ перевищено на 88%

Про це УНІАН повідомили в області санепідслужбі.

Згідно з повідомленням, упродовж 26 січня в області на грип та ГРВІ захворіли 2933 особи, у тому числі 1296 дітей (44,2%), госпіталізовано 137 хворих, з них - 66 дітей.

Зареєстровано 282 випадки захворювання на грип в 10 районах та містах Ніжин, Прилуки та Чернігів. Захворюваність у регіоні вище епідпорогу на 88,2%.

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Враховуючи ситуацію із захворюваністю на грип, ГРВІ, особливо серед дітей, призупинено навчання в 427 загальноосвітніх та дитячих закладах Чернігівської області.

За минулу добу в області зафіксовано четвертий випадок смерті внаслідок ускладнень грипу. У Ніжині померла жінка 1951 року народження, яка через хронічні захворювання належала до груп ризику.