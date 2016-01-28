В Україні на штучному вигодовуванні - понад 40% немовлят

09:00, 28 січня 2016
Країна
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Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проект нової редакції закону «Про дитяче харчування», яка, зокрема, передбачає скасування отримання статусу спеціальної сировинної зони виробниками сировини для дитячого харчування.

baby-journal.eu

Згідно з повідомленням на сайті Верховної Ради, законопроект №3808 «Про дитяче харчування» було внесено до парламенту 22 січня.

Як повідомляв УНІАН, з допомогою запропонованих змін до закону «Про дитяче харчування» Міністерство аграрної політики і продовольства має намір встановити європейські вимоги до якості та безпеки сировини для виробництва такої продукції, а також до її обороту та упаковки.

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Довідка УНІАН. За даними Мінагропроду, частка власного виробництва молока і кисломолочних продуктів для дитячого харчування (без урахування експорту) у фактичному споживанні в 2014 році займала 99,7%, молочних сумішей і каш - 40,2%, соків фруктово-овочевих пюре - 41,9%. У 2014 році виробництво дитячого харчування в Україні порівняно з 2013 роком збільшилося на 8,2% - до 35,0 тисяч тонн.

В Україні понад 40% дітей перебувають на штучному вигодовуванні, майже 80% дітей від 6 місяців до 3 років (понад 1 млн дітей) споживають продукти дитячого харчування як основного раціону (дитячі суміші, використовувані на доповнення до грудного молока на більш пізніх етапах годування, продукти пригодовування).

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