У Шотландії кидають палити за гроші

У Шотландії курцям пропонують 150 фунтів за відмову від сигарет. Курцям у бідних районах шотландського міста Данді пропонують 150 фунтів (близько 300 доларів), якщо вони зможуть відмовитися від сигарет, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Учасники програми, розрахованої на 12 тижнів, одержуватимуть від відділу охорони здоров`я по 12,5 фунтів на тиждень, якщо перевірка на "видих" покаже, що вони в цей період не курили. Ці гроші переводитимуться на електронну картку, якою не можна буде розраховуватися під час покупки сигарет чи алкоголю.

У Данді курять 36 тисяч жителів, причому майже половина з них живуть бідно.

У Шотландії вже була випробувана аналогічна програма, котра стимулює вагітних жінок кинути курити.