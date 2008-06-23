Кава корисна, але тільки для жінок

Американські медики прийшли до висновку, що регулярне вживання кави не викликає передчасної смерті, і навіть навпаки. Для жінок напій, що бадьорить, корисний удвічі.

Лікарі виявили, що жінки, що випивають в день 2 або 3 чашки кави, на 25% менше схильні до ризику захворювань серця, ніж ті, хто цього не робить, пише газета The Daily Mail. Причому по відношенню до інших хвороб теж спостерігається оздоровлюючий ефект: любительки кави на 18% рідше вмирають від яких-небудь недуг, окрім раку і захворювань серця.

І єдиною смертельною хворобою, на яку вживання кави не має ніякого ефекту, є рак.

Разом з тим у чоловіків така закономірність не простежується, чому учені не можуть поки дати пояснення.

Проте і для сильної статі медики знайшли утіху: будь-яка людина може пити хоч шість чашок в день і не побоюватися за своє здоров`я. Регулярне вживання кави ні на йоту не наближає смерть людини, вважає керівник проведеного дослідження, доктор Естер Лопес-Гарсия.

Кава містить антиокислювачі і таніни, а ці речовини покращують роботу серця і зміцнюють судини. Крім того, як показали попередні дослідження, вони можуть допомагати роботі печінки і знижувати ризик виникнення нападів астми.

Зроблений висновок спростовує загальноприйняте уявлення, ніби то пристрасть до кави підвищує ризик серцево-судинних захворювань і може привести до передчасної смерті. Цікаво, що аналогічний оздоровлюючий ефект має і вживання кави без кофеїну.

Проте, поки важко сказати, чим безпосередньо викликано таке зниження ризиків захворювань. Учені не виключають, що справа може бути і в ще якихось особливостях життя любительок напою, що бадьорить. Тому дослідження в цій області повинні бути продовжені.

У дослідженні американських лікарів, результати якого опубліковані в медичному журналі Annals of Internal Medicine, взяли участь 84 тисячі жінок і 42 тисячі чоловіків. Свої спостереження лікарі вели на протязі майже 25 років: діагностика жінок почалася в 1980 році, а через шість років до них приєдналися чоловіки. Останні спостереження медики зробили в 2004 році.

Добровільні учасники цього експерименту заповнювали відповідні анкети кожні 2-4 року, відзначаючи в них стан свого здоров`я і звички у вживанні кави.

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