У Краматорську припинено діяльність злочинної групи

У Краматорську Донецької області в результаті спільних дій співробітників міліції і Служби безпеки України припинено діяльність злочинної групи, яка декілька місяців займалася постачаннями в місто і реалізацією великих партій трамадолу.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань зв`язків з громадськістю Головного облуправління МВС України в Донецькій області, початок злочинного бізнесу було покладено в 2007 році декількома друзями віком 22-24 років. Вони в Харкові купували великі партії трамадолу, а відтак доставляли до Краматорська, де препарат продавався дрібними партіями. Привезену партію препарату ховали в одному з численних орендованих гаражів. Для роздрібного продажу була створена мережа розповсюджувачів, які не знали нічого один про одного.

Кожна поїздка за трамадолом зловмисниками ретельно планувалася, придумувалось пояснення на випадок «перевірок на дорогах».

Правопорушники широко використовували можливості мобільного зв`язку з частими змінами як операторів, так і номерів, з використанням цілого арсеналу умовних слів і фраз.

Під час розслідування співробітники міліції і СБУ провели більш як десять оперативних закупівель трамадолу у розповсюджувачів, на що було витрачено близько 5 тис. грн. Також успішно пройшла операція з фіксації шляху 10 тис. капсул трамадолу від Харкова до Краматорська.

В один із днів правоохоронці одночасно, блокуючи можливість використання зловмисниками засобів зв`язку, провели обшук за місцем проживання 9 найбільш активних учасників групи. Загалом у рамках розслідування у даній справі було здійснено майже 20 обшуків, у результаті яких у підозрюваних вилучено грошові кошти, здобуті незаконним шляхом, у розмірі майже 12 тис. грн., і близько 13 тис. капсул трамадолу.

За матеріалами розслідування порушено кримінальну справу. Четверо зловмисників поміщено до камер ізолятора тимчасового утримання. Щодо інших учасників злочинної схеми обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.