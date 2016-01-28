В Україні зареєстровано 129 смертей від грипу - МОЗ

Як повідомили у прес-службі МОЗ України, такою є оперативна інформація щодо захворюваності на грип та ГРВІ в Україні станом на 27 січня 2016 року.

За оперативними даними лабораторій Держсанепідслужби, за 27 січня лабораторно підтверджено грип у зразках 24 померлих (по 4 летальних випадки зафіксовано у Запорізькій та Київській областях, по 3 – у Донецькій та Черкаській, по 2 – в місті Києві, Одеській та Сумській областях, по одному випадку в Дніпропетровській, Кіровоградській, Чернівецькій та Чернігівській областях).

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За інформацією Центру грипу та ГРВІ ДЗ «Український центр контролю та моніторингу захворювань» МОЗ України та Державної санітарно-епідеміологічної служби України, за добу 27 січня всього в Україні зареєстровано 80 720 звернень за медичною допомогою через захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. З них 38 440 дітей.

За показниками останньої доби найвищий темп приросту захворюваності на грип і ГРВІ зафіксовано у Харківській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Волинській та Вінницькій областях. У порівнянні із минулими даними, захворюваність йде на спад у Дніпропетровській, Кіровоградській, Чернівецькій, Сумській областях та м. Києві.

За 27 січня госпіталізовано 3 430 хворих, з них – 1 794 дитини. Серед захворілих на грип та ГРВІ 804 медичних працівників.

Обмежувальні заходи введені в усіх адміністративних регіонах України. Станом на 27 січня навчання залишається призупиненим у 11 885 загальноосвітніх навчальних закладах, дитячих навчальних та інших закладах.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України рекомендує громадянам уникати місць масового скупчення людей, бути уважними до свого здоров’я та, у разі необхідності, вчасно звертатися по допомогу до медичних закладів.