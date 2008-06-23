До 18 зросло число постраждалих від отруєння на Миколаївщині

Протягом 16-18 червня до інфекційного відділення Доманівської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом - гострий гастроентероколіт госпіталізовано 10 осіб (мешканці смт Доманівка), які святкували 16 червня день народження в приватному домоволодінні та вживали страви домашнього приготування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 20 червня до інфекційного відділення Доманівської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом - гострий гастроентероколіт госпіталізовано ще 3 особи. В 10 осіб лабораторно підтверджено діагноз - сальмонельоз. Станом на 7 год. 21 червня всього на лікуванні перебувають 18 осіб, перебіг захворювання яких: 13 осіб - у стані середнього ступеню важкості, 5 осіб - у стані легкого ступеню важкості.