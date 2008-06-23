ВООЗ рекомендує змінити склад протигрипозних вакцин

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує повністю змінити склад вакцин проти грипу для країн Північної півкулі. Таке рішення обумовлене невідповідністю антигенного складу вакцин і вірусів, що викликають епідемії.

При вивченні епідемічної значущості різних типів вірусу грипу в 2007-2008 роках з`ясувалося, що існуючі вакцини частково не співпадають за антигенними властивостями з вірусами грипу типу A, і повністю – з вірусами типу B. Це означає, що імунна відповідь організму на вакцину далеко не у всіх випадках допоможе запобігти захворюванню.

За прогнозами фахівців ВООЗ, в майбутньому епідемічному сезоні будуть діяти наступні підтипи вірусу: А/Брисбен/Н1N1/, А/Брисбен/Н3N2/ і В/Флорида/4/2006. Отже, вакцини повинні містити відповідні антигени.

ami-tass.ru