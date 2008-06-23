Жінка народила двох близнят з перервою в 40 днів

Рідкісний випадок народження близнят з перервою в 40 днів зафіксований в індійському штаті Орісса на сході країни.

Перша дитина з`явилася на світ у 25-річної мешканки селища Надікханді-сахі Бабіни Патри 27 квітня, а 6 червня вона народила дівчинку. "Я така щаслива, що обидві дитина здорові! Мені сказали, що для їх життя була небезпека. Але лікарі впоралися чудово", - цитує маму РІА "Новости".

Після перших пологів лікарі провели ультразвукове дослідження породіллі і виявили, що друга дитина розвивається окремо від першої, після чого було ухвалено дозволити їй рости далі. "Вони розвивалися в різних маткових порожнинах в різних плацентах. Це дуже рідкісний випадок", - сказав гінеколог окружної лікарні Сурендра Кумар Моханті.

Лікарі підтвердили, що попри різницю у віці діти вважаються близнятами.