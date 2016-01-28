Через вірус Зіка радять не їздити у країни Південної Америки та Карибського басейну

МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок у країни Південної Америки та Карибського басейну, де зростає кількість випадків зараження вірусом Зіка.

Як повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій Міністерства закордонних справ, зокрема в Бразилії, Мексиці, Чилі, Еквадорі, Домініканській Республіці зростає кількість випадків зараження вірусом Зіка, що є збудником захворювань на мікроцефалію, вроджену аномалію головного мозку у новонароджених, а також існує високий ризик інфікування іншими видами небезпечних захворювань, такими як лихоманка денге та чікунгунья.

МЗС рекомендує громадянам України (насамперед, вагітним жінкам та жінкам, які планують вагітність) утриматися від поїздок без крайньої необхідності до країн Латинської Америки до стабілізації епідеміологічної ситуації в регіоні.

Громадянам України, які перебувають у країнах Південної Америки та Карибського басейну, слід враховувати, що вірус Зіка передається через укуси комарів Aedes aegypti, у зв’язку з чим наполегливо рекомендується дотримуватися таких профілактичних заходів: активно користуватися репелентами (наносити кожні три години на шкіру та одяг); носити закритий одяг, який максимально покриває тіло; перебувати у приміщеннях, обладнаних протимоскітними сітками та кондиціонерами; уникати відвідання парків, лісів, озер; у разі появи перших симптомів захворювання (лихоманка, головний біль, кон’юнктивіт тощо), невідкладно звертатися за кваліфікованою медичною допомогою.

Читайте такожВООЗ збирає сьогодні екстрене засідання щодо поширення у світі вірусу ЗікаУ випадку потрапляння в надзвичайні ситуації, загрози життю та здоров’ю на території латиноамериканських країн, громадянам України слід невідкладно звертатися до найближчої дипломатичної чи консульської установи України, або телефонувати на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38 044 238 16 57