В Україні немає переносників вірусу Зіка - комарів роду Aedes

Переносниками вірусу Зіка є комарі роду Aedes, яких немає в Україні, проте отримати інфекцію можуть туристи, які відпочиватимуть в екзотичних країнах.

Як повідомили УНІАН у прес-служлі Міністерства охорони здоров’я, про це заявила начальник управління соціально-гігієнічного моніторингу та аналізу ризиків Державної санітарно-епідеміологічної служби України Олена Фенюк.

За її словами, "переносниками вірусу є комарі роду Aedes, які не мешкають на теренах України, тому небезпеки поширення вірусу у країні немає. Проте отримати інфекцію можуть туристи, які відпочиватимуть за кордоном у екзотичних країнах".

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я та Європейського центру з контролю і профілактики інфекційних захворювань, з квітня 2015 року в Бразилії, а потім і в інших країнах Південної Америки відзначається епідемічне поширення захворювання, викликаного вірусом Зіка.

Читайте такожЧерез вірус Зіка радять не їздити у країни Південної Америки та Карибського басейнуВипадки інфікування зареєстровані у понад 20 країнах, зокрема в Північноамериканському, Південноамериканському та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Є повідомлення про реєстрацію захворювання, спричиненого вірусом Зіка у Барбадосі, Болівії, Бразилії, Колумбії, Еквадорі, Сальвадорі, Французькій Гвіані, Гваделупі, Гватемалі, Гондурасі, Гайані, Сурінамі, Таїланді, Венесуелі, Мексиці, Новій Каледонії, Панамі, Парагваї, Пуерто-Ріко, Самоа, на Гаїті та Фіджі, Мальдівах та Мартініці, Сен-Мартені та Соломонових островах.

Читайте такожВООЗ збирає сьогодні екстрене засідання щодо поширення у світі вірусу ЗікаЯк правило, захворювання протікає в легкій і середньо-важкій клінічній формі та закінчується одужанням. Разом з тим, з'являються дані про вплив вірусу на плід людини. Зараження лихоманкою Зіка жінок у перші 3-4 місяці вагітності призводить до аномалій розвитку плоду, в тому числі до мікроцефалії новонароджених.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України звертає увагу громадян на можливу небезпеку перебування вагітних у регіонах неблагополучних щодо вірусу Зіка.

За необхідності перебування у згаданих країнах доцільно використовувати заходи захисту від комарів (репеленти, одяг з довгими рукавами, штани), намагатися уникати заболочених місць. У готелях не варто відкривати вікна, якщо вони не обладнані протимоскітними сітками. У разі нездужання після повернення слід негайно звертатися до лікаря і повідомити про країну свого перебування.

Держсанепідслужба рекомендує обирати для подорожей та відпочинку за кордоном епідеміологічно благополучні країни і дотримуватися заходів із профілактики інфекційних хвороб. З переліком країн, де були зареєстровані небезпечні інфекційні захворювання людей можна ознайомитися на сайті Держсанепідслужби