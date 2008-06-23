Вибираємо окуляри

При виборі сонцезахисних окулярів слід бути уважним і дотримуватись деяких вимоги. Наприклад, не варто думати, що ступінь їх затемнення визначає ступінь захисту очей від дії ультрафіолету, оскільки це залежить від використання спеціальної хімічної добавки при виготовленні окулярів, що абсолютно не міняє ступінь їх затемнення.

В іншому разі, спостерігається лише помилковий ефект, оскільки затемнення дозволяє зіниці не звужуватися, і окуляри пропускають на сітківку ока могутній потік шкідливих променів, що може стати причиною помутніння кришталика і погіршити зір. На окулярах, які відрізняє висока якість, обов’язково повинна бути присутнім маркування.

У ідеальному варіанті, який може свідчити про стовідсоткове поглинання окулярами ультрафіолету, повинні бути присутніми маркування 400 нм або ж UV 400. Про решту переваг сонцезахисних окулярів можна одержати консультацію у фахівця. Не варто купувати окуляри в численних кіосках, не заощаджуйте на здоров`ї. Фірмові і якісні окуляри завжди продаються в упаковці і супроводжуються анотацією, яка розповідає нам про багато що.

Високу якість підтверджує і факт наявності на внутрішній стороні однієї з дужок напису «UV-protection». Огляньте і заушники, на яких фірма-виробник завжди проставляє номер моделі і країну. Якщо ж такої інформації вам не вдається знайти, то це явна підробка.

У тому випадку, коли такі написи все ж таки присутні, звірте номер вибраних окулярів з номером на інших окулярах того ж ряду. Якщо номери співпадають, на жаль, знову підробка. Безумовно, підробка під відомі бренди – це протизаконна дія, а, отже, підлягає покаранню, тому багато «липових» виробників наносять необхідні написи з атрибутами бренду, але це можна легко з`ясувати. Потріть напис нігтем, якщо напис стирається, то вам намагаються усучити фальшивку.

Марка фірми може бути присутньою на лінзах в правому верхньому кутку і на кожній лінзі є опуклі букви, які неважко визначити на дотик. На всіх якісних окулярях проставлений номер серії, який є чотиризначним, таким, що починається з латинської букви. Шукати його слід на дужках або на оправі.

Якщо після того, як ви наділи окуляри світ відразу ж перетворився і заграв іншими фарбами, то, на жаль, знову йдеться про підробку, оскільки фірмова продукція зберігає всі барви веселки, лише злегка змінюючи відтінки.