На Житомирщині кожна п’ята дитина має погане здоров’я

На Житомирщині кожна п’ята дитина має значні вади або поганий стан здоров’я. Про це йдеться у повідомленні обласної прокуратури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, кількість дітей-інвалідів віком до 16 років за останні 5 років в області зросла до 5 тис. 524 осіб проти 4 тис. 662 у 2003-му році. Загалом наразі пільгова категорія дітей в регіоні складає 64 тис. осіб.

"Наведена статистика свідчить, що кожна п’ята дитина в регіоні має значні вади або дуже поганий стан здоров’я", - наголосив перший заступник прокурора області Анатолій ЧУМАЧЕНКО.

За його словами, причиною дитячого каліцтва іноді бувають лікарі. Так, за прокурорського втручання в області виявлено та притягнуто до кримінальної відповідальності лікарів Малинського територіально-медичного об’єднання, через яких хвора дитина ледь не померла через несвоєчасне та некваліфіковане обстеження.

Заступник прокурора повідомив, що в області налічуєься 3097 проблемних сімей, де виховується 6,5 тис. дітей, у багатьох з яких батьки знущаються над дітьми.

«Прокурор Ружинського району під час перевірки виявив сім’ю, де через пияцтво та розпусту матері її четверо дітей потрапили до райлікарні з діагнозом гіпотрофія 1-2 ступеня, тобто вони просто вмирали з голоду. За цим фактом порушено кримінальну справу, діти вилучені з сім’ї та поміщені до притулку та навчального закладу області", - зазначив А.ЧУМАЧЕНКО.

Він також розповів про випадок, коли на звірофермі в селі Тетерівка Житомирського району виявили 14-літню дівчинку, яку з травмою живота і матковою кровотечею доставили до лікарні без супроводу батьків. Дівчинка тривалий час мешкала в сараї на території звірогосподарства. Стосовно її матері прокуратура порушила кримінальну справу за злісне невиконання батьківських обов’язків.

А.ЧУМАЧЕНКО оприлюднив факт, коли в одній з багатодітних сімей області чотири роки тому померла одинадцятирічна донька, яку мати разом зі старшою дочкою таємно від рідних поховала під деревом, а потім приховувала смерть дівчинки від рідних, органів влади і отримувала на померлу дитину допомогу. Проти цієї жінки також порушено кримінальну справу.