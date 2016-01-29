Щодня в Україні від ускладнень грипу та ГРВІ помирають близько 10 осіб
16:01, 29 січня 2016Країна
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Щодня в Україні від ускладнень, тяжкого перебігу та пізнього звертання до лікарів через грип та ГРВІ помирають близько 10 осіб.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам в.о. голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослав Протас.
За його словами, найбільша кількість людей померла в Одеській оласті - 32 особи, у Вінницькій область - 11 осіб.
Експерт вкотре закликав українців не займатися самолікуванням, у разі появи симптомів вірусної хвороби одразу звертатися до лікарів.
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"Усі померлі не вакцинувалися проти грипу. На сьогодні в Україні проти грипу вакцинувалися близько 123 тис. осіб. Це дуже мало. У європейських країнах вакцинуються від 30% до 50%, а представники груп ризику - до 75%", - зазначив Протас.
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