Ще 15 мешканців Донбасу отримали допомогу на лікування від Гуманітарного штабу

За тиждень Гуманітарний штаб Ріната Ахметова надав допомогу на термінове лікування і операції 15 жителів Донбасу з важкими захворюваннями і пораненнями. Серед них 10 дітей та 1 вагітна жінка, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

25-річна Марина з Луганської області знаходиться на 36-му тижні вагітності. У її майбутньої дитини діагностували складну ваду серця, яку необхідно коригувати у перші дні після народження. Марина з чоловіком працюють обхідниками вагонів і не мають достатньо фінансових коштів для порятунку життя свого майбутнього малюка. Йому потрібно серйозне хірургічне втручання. Штаб забезпечить майбутню маму та її дитину необхідними медикаментами та витратними матеріалами для операції.

Серед одержувачів допомоги і 14-річний Андрій з Зугресу. У жовтні хлопчик постраждав від вибуху снаряда, знайденого на вулиці. Дитина отримала множинні осколкові поранення. Один з осколків потрапив в голову і викликав запалення головного мозку. Під супроводом Гуманітарного штабу Андрій проходив тривале і складне лікування, зараз йому також необхідні медикаменти. За заявкою лікаря Штаб Ахметова закупив і передав для хлопчика чергову партію ліків.

Хто може отримати адресну медичну допомогу від Штабу Ахметова?

Адресну медичну допомогу можуть отримати:

жителі непідконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей

тимчасові переселенці, які мають відповідну довідку

Адресна медична допомога надається дітям від 0 до 18 років, а також дорослим мирним громадянам, сім'ї яких належать до таких пільгових категорій:

пенсіонери-інваліди I і II групи

інваліди I і II групи

сім'ї, які виховують дітей-сиріт, дітей під опікою

багатодітні сім'ї з 3 і більше дітьми до 18 років

матері-одиначки або вдови з дітьми до 18 років

сім'ї у складних життєвих обставинах (сім'ї, в яких знаходиться більш як одна тяжкохвора особа, наприклад, мати з онкологією і дитина з ДЦП, або 2 інваліди 1 групи і т. д.)

З лікуванням яких захворювань допомагає Гуманітарний штаб?

Діти

Проведення невідкладних операцій (тільки при наявності медичного направлення на операцію з переліком медикаментів на паперовому носії):

поранення в результаті бойових дій

ургентні невідкладні операції

протезування

Невідкладне лікування (тільки при наявності медичного направлення на лікування з переліком медикаментів на паперовому носії):

тяжкохворі

мирні жителі, поранені в результаті бойових дій

технічні засоби реабілітації при пораненні в результаті АТО (милиці, ходунки, палиці тощо)

Дорослі

Проведення невідкладних операцій (тільки при наявності медичного направлення на операцію з переліком медикаментів на паперовому носії):

поранення в результаті бойових дій

ургентні невідкладні операції

Невідкладне лікування (тільки при наявності медичного направлення на лікування з переліком медикаментів на паперовому носії):

тяжкохворі

мирні жителі, поранені в результаті бойових дій

технічні засоби реабілітації при пораненні в результаті бойових дій (милиці, ходунки, палиці тощо)

Для отримання допомоги необхідно надати:

медичне направлення на операцію з переліком медикаментів

документ, що підтверджує наявність пільг (для дорослих мирних громадян)

Заявки на адресну медичну допомогу можна залишити на гарячій лінії Гуманітарного штабу 0800 509 001 або надіслати на електронну адресу helpdonbass@fdu.org.ua. Зверніть увагу: допомога надається лише за наявності медичної довідки.