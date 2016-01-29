Через грип у багатьох регіонах України продовжили канікули

У Кіровограді, в зв’язку з різким зростанням захворюваності на грип та ГРВІ, додаткові канікули в школах продовжено до 3 лютого включно.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні освіти Кіровоградської міськради, згідно з наказом управління, навчальний процес призупинено в усіх школах міста до 3 лютого включно.

Як повідомляв УНІАН, у Кіровограді в зв’язку з збільшенням рівня захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні захворювання (ГРВІ) з 18 січня оголошено додаткові канікули.

Станом на 29 січня на Кіровоградщині зафіксовано 4 смертельних випадки свинячого грипу.

Читайте такожВ Україні на грип та ГРВІ перехворіло майже 8% населенняУ Сумах карантин у школах, дитячих садочках та професійно-технічних навчальних закладах через грип та ГРВІ продовжено до 2 лютого.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міської ради, таке рішення прийнято комісією з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням міського голови Сум Олександра Лисенка у п’ятницю, 29 січня.

За інформацією начальника Сумського міського управління Держсанепідслужби Олександра Черняка, в обласному центрі грип почав відступати, хоча поки що епідеміологічний поріг у Сумах перевищено трохи більше, ніж у 2 рази.

Як повідомив під час засідання комісії в. о. начальника відділу охорони здоров’я міськради Олена Чумаченко, за останній тиждень на 15-20% зменшилася кількість викликів лікарів до хворих за місцем проживання, почала зменшуватися й кількість хворих, які потребують стаціонарного лікування.

«Нині у лікувальних закладах міста на стаціонарному лікуванні перебуває 330 хворих, з них 156 – діти, в тому числі 85 сумчан лікують від грипу, ГРВІ та 155 – від пневмонії. В лікувальних закладах розгорнуто додаткові ліжка для інфекційних хворих», – зазначила Чумаченко.

Проти подовження карантину в навчальних закладах висловилася начальник міського управління освіти і науки Антоніна Данильченко.

«Навчальний процес не можна переривати, адже це відображається на якості навчання. Крім того, надходить багато звернень від батьків, яким ні з ким полишити своїх дітей під час карантину, деякі з них змушені були взяти відпустку», – зазначила посадовець.

Медики Сум все ж наполягли на подовженні карантину, посилаючись на тяжкий перебіг захворювання та ускладнення, пов’язані з ним, а також на спалах недуги у сусідній Харківській області.

Читайте такожЩодня в Україні від ускладнень грипу та ГРВІ помирають близько 10 осіб Врешті, було прийнято рішення подовжити карантин у навчальних закладах до понеділка включно. В понеділок, 1 лютого, одразу після апаратної наради, комісія знову збереться та прийме рішення щодо подовження чи відміни карантину.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах із 19 січня навчальний процес призупинили в школах та професійно-технічних навчальних закладах, із 20 січня – у дитячих садочках. Планувалося, що карантин триватиме до 25 січня включно. Однак 25 січня, зважаючи на складну ситуацію із захворюваністю на ГРВІ та грип, карантин у школах, дитячих садках і закладах професійно-технічної освіти було подовжено по 30 січня включно.

У Чернівцях карантин у всіх школах через епідемію грипу та ГРВІ продовжили до 7 лютого.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької міської ради, 29 січня розпорядженням міського голови Чернівців Олексія Каспрука обмеження навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах міста продовжено ще на один тиждень.

На період призупинення навчально-виховного процесу також забороняється проведення олімпіад, масових заходів у закладах освіти.

Окрім того, продовжено проведення медичного спостереження за персоналом та вихованцями дошкільних навчальних закладів. Проводиться санітарно-освітня робота серед персоналу, батьків, вихованців та учнів з питань попередження зараження гострими респіраторними вірусними інфекціями, в тому числі грипом.

Також у Путильському районі Чернівецької області 28 січня оголосили карантин у всіх школах до 7 лютого.

Як повідомляв УНІАН, станом на 25 січня у Чернівцях епідемічний поріг із захворюваності на грип та ГРВІ перевищено на 26,9%.

У Полтаві у зв'язку з різким загостренням епідемічної ситуації - підвищенням рівня захворювань на грип та ГРВІ - для учнів загальноосвітніх навчальних закладів зимові канікули продовжені до 7 лютого (включно).

Про це УНІАН повідомив міський голова Полтави Олександр Мамай.

Він зазначив, що діти у місті з 4 січня по 1 лютого пішли на канікули.

«Такі довгі канікули були пов'язані з тим, що ми економили тепло і гроші за нього. Тепер їх продовжили вже з іншої причини - через карантин ще на тиждень», - сказав Мамай.

Як повідомляв УНІАН, Полтавська область входить до числа 11 областей України, де на третьому тижні +016 року показник захворюваності на грип перевищив епідемічний поріг більш ніж на 50%. В області з початку року від пневмонії померло 13 осіб. В одного з них лабораторно встановлено вірус грипу A (H1N1).

У Чернігові додаткові канікули у загальноосвітніх закладах через епідемію грипу і ГРВІ продовжили до 5 лютого.

Як повідомив УНІАН заступник начальника управління освіти міськради Михайло Рубан, захворюваність на грип та ГРВІ у місті продовжує зростати, тому сьогодні прийнято рішення продовжити додаткові канікули у школах обласного центру Чернігівщини.

"Спад епідемії не спостерігається, тому вирішили, щоб діти не відвідували школи до наступної п'ятниці", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, розпорядженням міського голови з 23 січня у Чернігові введено додаткові канікули у школах через епідемію грипу та ГРВІ. Станом на 27 січня у місті зафіксовано перевищення епідемічного порогу - на 151,9%.

У Тернополі продовжили карантин в школах через грип і ОРВІ на невизначений термін.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне рішення прийняла сьогодні комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міські раді.

У рішенні сказано, що навчальний процес у загальноосвітніх закладах Тернополя у понеділок, 1 лютого, буде ще призупинений.

За словами заступника міського голови Леонід Бицюра, коли буде відновлено навчання у школах комісія визначать наступного тижня.

«Щоденно відділ охорони здоров’я та СЕС відслідковує показники захворюваності населення. Наразі, за оперативними даними, епідеміологічний поріг перевищено на 20%. Водночас ми бачимо тенденцію, що з кожним днем у медичні заклади звертається все менше людей. Тому прийнято рішення відслідкувати дані за вихідні і на початку наступного тижня зібрати комісію, яка й прийме рішення щодо дати відновлення навчання», – повідомив Бицюра.

Як повідомляв УНІАН, через різкий ріст захворюваності на грип та ГРВІ з 18 січня було припинено навчання в загальноосвітніх та початкових школах, гуртках, ліцеях та позашкільних установах Тернополя.