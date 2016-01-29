В Україні можливі лише завезені випадки зараження вірусом Зіка, який стрімко поширюється по всьому світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала журналістам головний інфекціоніст України Ольга Голубовська.

Водночас вона наголосила, що запідозрити й діагностувати клінічно цей вірус в Україні буде вкрай важко, діагностувати зараження вірусом Зіка можна буде тільки після народження немовлят з аномаліями (мікроцефалією - УНІАН).

"В Україні не поширені комарі, які переносять цей вірус. Хоча сьогодні йде глобалізація багатьох процесів і адаптація, у тому числі й комарів. Раніше цього комара в Європейському регіоні взагалі ніколи не було. Зараз він себе чудово почуває в Європі. Ще 15 років тому, наприклад, лихоманка Західного Нілу не поширювалася за межі Африканського регіону. Зараз же вона є і в Європі, і в Україні", - сказала Голубовська.

За її словами, вірус Зіка належить до таких же вірусів, як вірус лихоманки Денге, жовта лихоманка.

Читайте такожВООЗ вважає ситуацію зі спалахом Зіку вибуховою"На щастя, цей вірус не такий мінливий, як вірус грипу. Однак клінічна картина зараження вірусом Зіка нічим не відрізняється від лихоманки Західного Нілу, яка теж може супроводжуватися серозним менінгітом. Тому нам дуже важлива всесвітня мережа моніторингу", - зазначила Голубовська.

Експерт наголосила, що поширення цього вірусу може призвести до такої надзвичайної ситуації в Південній і Центральній Америці, яку викликав вірус Ебола.

"У Бразилії - 1250 випадків зараження вірусом Зіка. Це безпрецедентна кількість. Тому я раджу не ризикувати і вагітним українкам не їздити в ці країни", - наголосила головний інфекціоніст країни.