Надто здоровий спосіб життя шкідливий

Шведські лікарі стривожені розповсюдженням в суспільстві манії здорового способу життя - орторексії. І закликають тих, хто думає про правильне харчування більше 3 годин на добу, звернутися до фахівців - психологів і дієтологів.

Орторексія (від греч. "ortho" - правильний) - психічний розлад, що виявляється в одержимості здоровим способом життя, заснованому на правильному харчуванні і регулярних тренуваннях з великим навантаженням. Це "правильне", по суті, прагнення може привести до проблем з психікою і порушень в харчуванні.

За словами експертів, важко визначити, скільки саме людей в Швеції страждає на це захворювання. Але, за словами засновника "Шведського об`єднання, що виступає проти порушень харчування" Мадлен Местертон, за останні 5 років до них звернулися значно більше тих, "хто тренується із завзятістю фаната і їсть тільки дуже здорову їжу".

"Мені здається, молодь знаходиться сьогодні під дуже могутнім тиском. За її уявленнями треба бути худим і добре тренованим. До того ж ЗМІ постійно бомбардують порадами з приводу того, чого не можна, що треба і як необхідно тренуватися", - вважає вона.

Впродовж тривалого часу орторексики виглядають спортивними і здоровими. Орторексія зростає з буденних і правильних речей, доведених до абсурду. Її особливість - і одночасно складність її лікування - упевненість хворого в тому, що він чинить правильно, діє на благо свого організму і живе здоровіше за інших.

В результаті орторексик випробовує постійний страх захворіти, у нього з`являється серйозний дефіцит необхідних речовин в організмі - стан "прихованого" голоду. Це позначається на роботі серця, викликає скорочення кількості кальцію в організмі і передчасний знос суглобів. Але в першу чергу орторексія небезпечна тим, що може перерости в анорексію - повна відмова від їжі.

Термін "орторексія" був запропонований американським лікарем з Каліфорнії Стівеном Бретманом в 1997 році. Він назвав її "комплексом правильного харчування". Бретман в молодості був членом великої комуни, яка займалася вирощуванням екологічно чистих продуктів. Він харчувався виключно свіжими овочами і перш ніж проковтнути шматочок їжі, пережовував його рівно 50 разів. Така педантичність довела Стівена до нервового розладу, який він і назвав "орторексією". Пізніше Бретман навіть написав про цю проблему книгу "Пристрасть до корисних продуктів: як подолати одержимість правильним харчуванням".

За статистикою, жертвами орторексії найчастіше стають жінки від 30 до 50 років, середнього достатку, що працюють, але не дуже люблять свою роботу, з серйозними проблемами в особистому житті. У чоловіків орторексія нерідко супроводить переживанням "кризи середнього віку".

Лікар Стівен Бретмен називає наступні ознаки орторексії:

- людина думає про правильне харчування більше 3 годин в день;

- вона обов`язково планує завтрашнє меню, а не їсть те, що є в холодильнику;

- відчуття того, що вона їсть правильну їжу, для неї означає більше, ніж задоволення від самої їжі;

- вона постійно відмовляється від тієї їжі, яка подобається, заради тієї, що корисна;

- із-за вибраної дієти людині важко перебувати де-небудь, окрім удома.

До речі, приблизно в 70% випадків божевілля на здоровому образі життя створює людині соціальні труднощі - він не може обідати в кафе з друзями або колегами, відмовляється від сумісного дозвілля з ними, у орторексика знижується працездатність, його починають сторонитися.

Симптомами орторексії також є прагнення до відмови від жирів і вуглеводів, глибока обізнаність про правила харчування, націленість на максимальний результат в спортзалі, зацікленность у власній вазі, примусове здорове харчування і постійна розмова з самим собою на рівні "одне тістечко коштує стільки-то часу в спортзалі". Також орторексики постійно покращують свою дієту і займаються очищенням організму (наприклад, виведенням шлаків). Захворівши, нерідко відмовляються від прийому ліків, вважаючи їх "хімією".

Серед найнебезпечніших дієт і процедур, що вважаються у орторексиків атрибутами здорового способу життя, - голодування (особливо "сухе", коли людина відмовляється не тільки від їжі, але і від пиття), сироїдіння, повна відмова від солі і цукру, уринотерапия, тривалі монодієти, колірні дієти.

Перший крок до лікування, за словами шведських лікарів, полягає в тому, щоб людина усвідомила наявність у себе цих порушень. Потім вона повинна звернутися до фахівців - психолога, дієтолога і всіх тих, чия допомога може знадобитися.

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