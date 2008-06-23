Названа найдепресивіша професія у світі

Федеральна рада з охорони здоров`я Бразилії оголосила про те, що їй вдалося встановити найдепресивнішу професію.

Виявилось, що саме професія лікаря є найдепресивноішою, оскільки близько 44% медиків призналися, що переживають депресію, а ще 57% - незадоволені або втомилися від своєї професії.

До того ж, медики частіше за інших переживають фізичні нездужання: у кожного п`ятого є проблеми з серцем, судинами або травною системою. Причина криється в тому, що у лікарів дуже мало вільного часу - 82% лікарів працюють на трьох або чотирьох роботах.

Згідно даним Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ), до 2020 року депресія вийде на друге місце серед причин інвалідності і смертності людей у всьому світі.

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