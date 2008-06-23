В УНІАН відбулася презентація соціально-демографічного дослідження БФ “Розвиток України” - “Шлюб, Родина, Діти”

Сьогодні в УНІАН відбулася презентація соціально-демографічного дослідження “Шлюб, Родина, Діти”, організованого та профінансованого Благодійним фондом Ріната Ахметова “Розвиток України”.

Як передає кореспондент УНІАН, директор Благодійного фонду Ріната Ахметова “Розвиток України” Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ наголосив на особливій потребі та важливості даного дослідження, яке дає можливість направити зусилля на першочергові завдання для меценатства. “Коли ми підійшли до реалізації деяких благодійних проектів, зокрема “Зігрій любов’ю дитину” та розвиток сімейних форм виховання, ми стикнулися з тим, що в Україні не існує достовірних та перевірених даних щодо чиників, які впливають на демографічну ситуацію,” – зауважив А.ЗАБОЛОТНИЙ.

За його словами, останні дослідження такого роду проводилися у 1969 році, а інші були ситуативні, разові або достатньо обмежені. “Ми дійшли висновку, що сьогодні держава, зазвичай, робить свою політику лише на гіпотезах або неповних дослідженнях,” – зазначив А.ЗАБОЛОТНИЙ. На його думку, результати даного соціально-демографічного дослідження допоможуть не лише благодійним проектам, а також і державним інституціям з тим, щоб демографічна політика в Україні була більш системною, структурованою та стратегічною. Зокрема, результати дослідження засвідчили, що фінансові субвенції жодним чином не впливають на бажання українців мати дітей. Важливішими є житлові умови та зростання добробуту в родині.

На цьому наголосила, презентуючи результати дослідження “Шлюб, Родина, Діти”, директор Інституту демографії й соціальних досліджень Національної Академії Наук України Елла ЛІБАНОВА: “50 % опитаних, основною причиною відкладання народження дитини, називають відсутність належних житлових умов, невирішені житлові проблеми. Це є основною перепоною для бажаної кількості дітей”.

Е.ЛІБАНОВА переконана, що цей висновок має знайти відповідне втілення у демографічній політиці. “Якщо ставити за мету реальне підвищення рівня народжуваності, то необхідно не стільки підвищувати допомогу при народженні дитини, скільки намагатися розв’язати житлову проблему” – вважає вона.

Серед інших важливих результатів дослідження - ставлення молоді до незареєстрованих шлюбів. За словами Е.ЛІБАНОВОЇ, українська молодь значно більше орієнтована на зареєстрований шлюб. “Більшість респондентів розглядає незареєстрований шлюб, як випробувальний етап у шлюбних стосунках перед офіційною реєстрацією шлюбу,” – наголосила вона.