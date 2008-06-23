Українці негативно ставляться до багатодітних сімей

Більшість українців негативно ставляться до багатодітних сімей, вважаючи, що ідеальною кількістю у родині є двоє дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в УНІАН на презентації соціально-демографічного дослідження “Шлюб, Родина, Діти”, організованого та профінансованого Благодійним фондом Ріната Ахметова “Розвиток України”, повідомила директор Інституту демографії й соціальних досліджень Національної Академії Наук України Елла ЛІБАНОВА.

За її словами, цілком підтримують багатодітні родини лише чверть опитаних, ще 22% пов’язують свою оцінку з відповідальністю батьків і 15% негативно оцінюють таку модель сім’ї, а 8% шкода батьків та дітей з багатодітних родин. “Ставлення ж населення до таких родин дуже сильно змінюється відповідно до кількості дітей. Скажімо, негативно ставляться до сімей з 3-ма дітьми лише 3% опитаних, а до сімей з 9 дітьми – третина усіх респондентів,” – каже Е.ЛІБАНОВА.

На її думку, в українському суспільстві побутує хибно сформоване уявлення, що 9 та більше дітей мають люди, які безвідповідально ставляться до своїх батьківських обов’язків. “Насправді ж багатодітні сім’ї не є асоціальними. До багатодітності змушують релігійні переконання, а суспільство це не сприймає і не хоче сприймати,” – вважає Е.ЛІБАНОВА.