У Києві за останній тиждень від грипу померли 14 осіб.

Про це повідомляє Головне управління Держсанепідслужби у Києві.

Загалом за тиждень у столиці захворіли 35 тис. 976 особи, у тому числі дітей: до 17 років – 15 тис. 905; до 1 року – 1 тис. 432; 1-4 роки – 6 тис. 644; 5-9 років – 4 тис. 603; 10-14 років – 2 тис. 321; 15-17 років – 905.

Епідемічний поріг перевищено на 12,8%.

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«Госпіталізовано 1037, дітей - 418. Померло за тиждень (з 24 січня по 31 січня 2016 року): 14», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, за даними СЕС на 29 січня, у Києві з початку епідсезону від ускладнень (пневмоній) від грипу померло 29 осіб, у тому числі в період 25-28 січня - 8 осіб.