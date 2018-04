Загальна анестезія посилює біль

Засоби для загальної анестезії, що застосовуються в хірургії, впливаючи на больові рецептори, можуть підсилювати чутливість до болю і збільшувати відновний період після операцій. До такого висновку прийшли вчені з американського Джорджтаунского університету і університету чилійського Вальпараісо.

У статті, опублікованій в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, учені відзначають, що загальна анестезія повністю трансформувала медичну практику, завдяки тому що вона пригнічує сприйняття хірургічного втручання.

"На противагу здоровому глузду, багато які з анестезуючих речовин активують клітини периферійої нервової системи, що відповідають за передачу больових імпульсів. Проте пов`язані з цим механізми і значущість цього ефекту досі не досліджені", - мовиться в статті.

Її автори в експериментах на мишах показали, що використовувані в клінічній практиці дози внутрішньовенних і інгаляційних засобів для загального знеболення активують у нейронів іонні канали TRPA1, які є ключовими для передачі больових імпульсів.

rian.ru