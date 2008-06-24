Сотням жителів Нью-Йорка помилково діагностували ВІЛ

Більше двох сотень жителів Нью-Йорка, що здали аналізи на ВІЛ з листопада по квітень, були помилково визнані носіями ВІЛ-інфекції. Помилкові результати були отримані із застосуванням «швидкого» тесту, що визначає наявність вірусу по мазку з ротової порожнини.

Псевдопозитивні результати аналізу одержали в цілому 213 пацієнти. Як підкреслюють в міському департаменті охорони здоров`я, всі ці люди були негайно направлені на додаткове обстеження.

Повторні аналізи зразків крові на ВІЛ-інфекцію були негативними, тому результати перших тестів не завдали ніякої шкоди здоров`ю потерпілих.

Експерти департаменту охорони здоров`я займаються встановленням причин такої кількості псевдопозитивних тестів на ВІЛ. «Швидкий» тест, розроблений компанією OraSure Technologies, застосовується в клініках Нью-Йорка з 2005 року. В даний час застосування цього методу діагностики в Нью-Йорку припинене.

lenta.ru