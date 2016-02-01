Завтра в більшості областей України місцями туман і ожеледиця

Гідрометцентр попереджає, що вночі й уранці завтра в центральній, південній та східній частинах місцями туман, видимість становитиме 200-500 м.

Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, вранці та вдень 2 лютого в Україні пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат до 25 м/с; на дорогах країни, крім Криму та Приазов'я, місцями ожеледиця.