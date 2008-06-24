На курортах Херсонської області може оздоровлюватися 200 тис. дітей
Регіон має для цього все необхідне
Торік на Херсонщині було оздоровлено понад 100 тисяч дітей, але рекреаційні потужності області свідчать, що оздоровлюватися щороку можуть близько 200 тисяч дітей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у Скадовську на виїзному засіданні колегії Міністерства у справах сім`ї, молоді та спорту перший заступник голови облдержадміністрації Ігор ЯКОВЛЄВ.
За його словами, регіон має для цього все необхідне - морське узбережжя з курортно-лікувальною базою, потужну мережу оздоровчих закладів, підготовлений персонал та структури, які займаються організацією курортно-туристичної діяльності.
Також, наявні в області природні умови (геотермальні лікувальні води), дозволяють оздоровлювати дітей не тільки влітку, а протягом всього року. Це, в свою чергу, дасть можливість суттєво підвищити рентабельність роботи оздоровчих закладів, а відтак - з`являться додаткові кошти на модернізацію та подальший розвиток курортної інфраструктури. Для організації цілорічного оздоровлення дітей в області зараз працюють над тим, щоб об`єднати зусилля всіх зацікавлених у даному проекті сторін - державних органів, органів місцевого самоврядування, оздоровчих закладів та інвесторів.
В той же час, на думку заступника губернатора, система оздоровлення дітей в Україні повинна базуватися на єдиних для всіх стандартах і нормативах. У тому числі, щодо суми коштів, які повинні витрачатися на оздоровлення дітей. На даний час оздоровленням дітей в Україні займаються чотири міністерства і у них різні підходи до цього питання. За словами першого заступника голови облдержадміністрації, повинен бути єдиний розпорядник коштів на оздоровлення дітей, і це необхідно передбачити у Законі України "Про оздоровлення і відпочинок дітей".