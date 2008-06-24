Операція з протидії немедичному застосуванню трамадолу

За 10 днів від початку загальнодержавної операції з протидії немедичному вживанню трамадолу співробітниками Служби безпеки України викрито 80 осередків незаконного збуту цього лікарського засобу, завдяки чому було порушено 90 кримінальних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві журналістам повідомив в. о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, загалом на сьогодні перевіряється законність виготовлення та надходження в обіг майже 35 млн. капсул трамадолу.

Крім того, виявлено та встановлено контроль над сировиною, якої достатньо для виготовлення ще понад 690 млн. доз цього препарату:

Як він зауважив, за оцінками фахівців СБУ, незаконні прибутки «тіньового» ринку трамадолової індустрії становлять майже 680 млн. грн. на рік.

Крім того, В.НАЛИВАЙЧЕНКО звернув увагу, що перевиробництво в Україні трамадолу від необхідної кількості сягнуло 18 разів. І таким чином кожен українець минулого року мав можливість отримати по 4 капсули трамадолу – стільки, скільки вживає трамадольник-початківець.

Коментуючи критику окремих осіб щодо дій правоохоронних органів стосовно виробництва та збуту трамадолу, В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказав: «Складається враження, що деякі із критиків різких кроків правоохоронців щодо трамадолу насправді заангажовані його виробниками, які побачили реальну загрозу своїм багатомільйонним прибуткам».

Керівник СБУ впевнений в тому, якщо хтось бачить складності у забезпеченні трамадолом онкохворих, наданні медичної допомоги, то реакцію держави, на це має бути не згортання боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, а удосконалення системи забезпечення людей, які реально потребують цієї допомоги.

За його словами, після встановлення Кабміном квот на виробництво трамадолу на рівні Міністерства охорони здоров’я мають бути вироблені прозорі процедури отримання онокохворими вказаного препарату.

Водночас В.НАЛИВАЙЧЕНКО зауважив, що всі виробники трамадолу та посередники, за допомогою яких він реалізується, будуть перевірені і в разі виявлення порушень «щодо них будуть негайно порушуватись кримінальні справи і передаватися в МВС чи в прокуратуру».

Як зауважив керівник СБУ, велику допомогу у виявленні незаконних осередків збуту цього медпрепарату надають громадські організації.

В контексті цього він закликав всіх громадян, яким відомі адреси незаконного виробництва чи збуту трамадолу, повідомляти про це на телефон довіри СБУ і реакція на такі повідомлення буде миттєвою.

Разом з тим керівник спецслужби поінформував, що фахівцями відомства розроблено план першочергових загальнодержавних заходів для подолання проблеми немедичного вживання трамадалоу.

Зокрема, цим планом передбачається, що Кабмін в найкоротший термін має розробити проект змін до закону «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», якими обмежуватиметься коло суб’єктів господарювання, причетних до операції з наркотичними засобами і психотропними речовинами.

Крім того, МОЗ має найближчими днями встановити узгоджені з МВС та СБУ кваліфікуючі розміри трамадолу, визначити перелік аптечних закладів та лікарень, в яких буде здійснюватися реалізація трамадолу, змінити порядок узгодження видачі дозволів на проведення зовнішньоекономічних операцій з наркотиками.

В свою чергу МВС має невідкладно локалізувати всі місця реалізації трамадолу, насамперед в аптечній мережі, а також вживати вичерпних заходів щодо недопущення потрапляння його у незаконний обіг, а у разі відсутності ліцензій на діяльність у сфері обігу наркотиків, вилучати трамадол та забезпечувати його зберігання і охорону.