Українські військові психологи і психіатри пройшли стажування у Хорватії

15 українських військових психологів і психіатрів пройшли стажування у Хорватії / УНІАН

Про це УНІАН повідомили у Департаменті політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України.

«З 18 по 25 жовтня 15 українських військових психологів і психіатрів (представники міністерств оборони, внутрішніх справ та охорони здоров’я) на запрошення хорватської сторони перебували на стажуванні в Хорватії», - йдеться в повідомленні.

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Їхньою метою було перейняти хорватський досвід надання психологічної та психіатричної допомоги військовослужбовцям, передусім щодо запобігання та лікування посттравматичного синдрому, зазначили в МЗС.

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Як підкресли у відомстві, ця ініційована посольством гуманітарна акція стала ще одним значним кроком у процесі всебічного вивчення досвіду Хорватії у подоланні наслідків війни.