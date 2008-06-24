Мобільна вишка біля будинку - це безпечно?

Базові станції мобільного зв`язку оточують нас щільним кільцем. Харків`яни скаржаться: після появи біля будинку такої антени їх самопочуття різко погіршилось. Фахівці перевірили, чи несуть в собі шкоду ці підозрілі споруди.

Сьогодні в Україні послугами мобільних операторів користуються 53 мільйони абонентів, їх обслуговують більше 30 тисяч базових станцій. Навіщо потрібні ці станції? Вони підтримують зв`язок з тими мобільними радіотелефонами, що знаходяться в зоні їх дії , приймають і передають сигнали. Залежно від стандарту базова станція випромінює електромагнітну енергію в діапазоні частот від 450 до 1900 Мгц.

У нашій країні ці санітарно-гігієнічні норми роботи радіотехнічних G— об`єктів жорсткіші, ніж західні, — говорить завідувачка відділенням контролю за електромагнітними випромінюваннями CЕС Людмила Мовчан.

Для порівняння: щільність потоку електромагнітного випромінювання в Україні не повинна перевищувати 2,5 мікровата на один квадратний сантиметр (мкВт/см2), в Росії — 10 мкВт/см2, а в країнах Європи — 100 мкВт/см2. До речі, у нас на одному місці дозволяють встановлювати декілька базових станцій — якщо сумарна потужність випромінювання не перевищує гранично допустимих рівнів.

Недавно на одній з базових станцій в Харкові робила виміри. Для цього прибув цілий ескорт з представників компанії мобільного зв`язку, місцевого і столичною СЕС. Роль «ревізора» виконував спеціально прибулий з Києва представник МОЗ України. Виміри робили в типовому місці: у одному з житлових мікрорайонів на Алєксєївці з безліччю висоток і з трьома (!) базовими станціями різних мобільних операторів, розміщених неподалік один від одного.

Сама станція тут є системою електроживлення, передавальною стойку і антену. Основне устаткування встановлене на металевому контейнері. Як правило, саме контейнери більше всього і страхають людей. Але присутні фахівці завірили, що сам контейнер безпечний — його «нутрощі» надійно ізольовані. Теоретично небезпеку можуть представляти антени, які і є джерелами електромагнітних полів.

У Харкові антени базових станцій розміщують на будівлях або на спеціальних щоглах. Але місце розміщення ролі не грає. Антени встановлюють так, що більше 90% енергії зосереджено в досить вузькому «промені», який завжди направлений убік від будівель, а рівень електромагнітної енергії стрімко падає по мірі віддалення від антен, «затухає» в перекриттях навколишніх будівель і для здоров`я людей не представляє небезпеки.

«Піддослідна» станція знаходилася недалеко від багатоповерхівки. Углядівши людей з приладами, з будинку вийшла немолода жінка і поскаржилася, що після установки устаткування у неї почалися головні болі. Щоб перевірити її слова, інженер центральною СЕС МОЗ України Ігор Лисько зробив дзвінок по мобільному телефону (найвище випромінювання відбувається саме у момент виклику, затверджують фахівці). Апарат видав скромну цифру — 1,3 мкВт/см2 (при нормі 2,5 мкВт/см2). Задля чистоти експерименту піднялися на останній, 12-й поверх. Показники — теж нижче за норму. Вердикт комісії однозначний: ця базова станція абсолютно безпечна.

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