Отруєння під час випускного вечора

20 жителів села Кірове, що у Запорізькій області, після випускного вечора 21 червня були шпиталізовані до інфекційного відділення Вільнянської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом „гострий гастроентероколіт”.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, постраждалих шпиталізували протягом 22-23 червня. Усього на святкуванні перебували 40 людей.

Станом на сьогоднішній ранок пацієнти перебувають у задовільному стані. Фахівцями районної СЕС в осередку захворювання здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.

Попередня причина хвороби – порушення технології приготування і зберігання страв у домашніх умовах.

Ситуація контролюється Головним облуправлінням МНС