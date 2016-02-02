На лікуванні у закладах Міноборони перебуває 96 поранених учасників АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила начальник Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк під час брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

"Наразі на лікуванні та контролі у закладах охорони здоров’я Міноборони перебуває 96 військовослужбовців ЗСУ, поранених в ході АТО", - зазначила вона.

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За словами Гаврилюк, 18 поранених українських військовослужбовців проходять лікування за кордоном, із них 13 - у Німеччині, 4 - у США і один - у Польщі.

Також 79 військовослужбовців ЗСУ проходять реабілітацію у санаторно-курортних закладах.

Всього на цей час, наголосила Гаврилюк, реабілітаційне лікування пройшли близько 1950 учасників АТО.

Крім того, вона розповіла, що за минулий тиждень фахівці військово-медичної та санітарно-епідеміологічної служб Міноборони перевірили 7 військових частин в місцях постійної дислокації.

Під час перевірок військові медики обстежили 11 об’єктів харчування, де провели 606 санітарно-бактеріологічних та санітарно-гігієнічних досліджень, 193 дослідження проб харчових продуктів та готової їжі, а також 915 лабораторних досліджень якості питної води. За результатами роботи санітарно-гігієнічну та епідемічну ситуацію у військових частинах оцінена як задовільну.