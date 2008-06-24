Білосніжна усмішка – це просто і дешево

Стан наших зубів залежить від багатьох чинників: від харчування, стану травної системи організму, від догляду за порожниною рота і т.д. Але так хочеться, щоб усмішка була білосніжною, як у зірок в глянцевих журналах.

Нижче мова піде про те, як можна вибілити свої зуби.

Давно відомий такий простий спосіб: На зубну щітку потрібно нанести невелику кількість харчової соди і крапнути декілька крапель лимонного соку.

Цією сумішшю потрібно вичистити зуби. Не менш відомий і інший спосіб, а саме «протирання» зубів полуницею. Полуниця володіє достатньо сильним вибілюючим ефектом, тому з її допомогою можна добитися непоганих результатів.

На жаль, але в гонитві за білими зубами, ми рідко звертаємо увагу, на зубний порошок. Виявляється, що зубний порошок є ефективним способом вибілювання зубів. Звичайно, не варто думати, що усмішка стане такою ж білою, як на сторінках модних журналів. Річ у тому, що добитися такої білизни зубів просто нереально, у тому числі і при використанні дорогий процедур по вибілюванню зубів. Двічі в тиждень чистіть зубу зубним порошком, замість зубної пасти. Вже через місяць такого чищення ви помітите результат. Але не варто застосовувати порошок частіше, оскільки можна пошкодити емаль зубів. Маленької баночки зубного порошку вистачає приблизно на три місяці використання.