Дієта для тих, хто палить

Як деколи важко відмовитися від сигарет, але зробити це просто необхідно, адже ми хочемо не тільки красиво виглядати, але і бути здоровими. Як показали проведені голландськими вченими дослідження, допомогти в цій непростій справі може певний набір продуктів, своєрідна дієта. Адже кожен курець знає, що якісь продукти покращують смак сигарет, а інші, навпаки, його псують.

Фахівцями було проведене опитування серед тих, хто палить, в результаті якого визначили продукти, після яких приємніше викурити сигарету.

Отже, покращують смакові якості тютюну м`ясо, кава, алкоголь.

А ось в переліку продуктів, здатних понизити їх, виявилися розбіжності, тобто відповіді були не такими однозначними. Незадоволення було викликане сигаретою у поєднанні з напоями, що не містять кофеїн, наприклад, вода або соки, овочами і фруктами, молочними продуктами.

Тільки ті з курців, які віддавали перевагу сигаретам з ментолом, не висловлювали претензій до їх смаку, при поєднанні їх з якими-небудь конкретними продуктами. На підставі отриманих результатів в ході проведеного опитування, учені зробили висновок про те, що слід розробити певну дієту для всіх охочих розлучитися із згубною звичкою. Але, крім цього, учені збираються використовувати в тих же цілях і така хімічну сполуку, як ацетат срібла, який здатний істотно зіпсувати сигаретний смак.

Звичайно, це не означає, що передбачувані заходи здатні самі по собі вирішити проблему куріння, їх слід обов`язково приймати у поєднанні з іншими методами замісної терапії. Але, дієта у вирішенні проблеми куріння займає не останнє місце.