Бабак Тимко II "передбачив" ранню, але затяжну весну

Харківський бабак Тимко II спрогнозував ранню, але затяжну весну.

Як передає кореспондент УНІАН, степовий звір бабак Тимко II, якого за традицією 2 лютого розбудили в селищі Гайдари в Харківській області, прокинувся від зимової сплячки і не побачив свою тінь, оскільки сьогодні хмарна погода.

Це означає, що весна буде ранньою, але затяжною, і ще тричі можливі похолодання і морози, пояснили присутнім наукові працівники біологічної станції Харківського національного університету ім. Каразіна.

Тимко II також сьогодні вперше спрогнозував курс долара на 2016 рік. Перед гризуном поставили дві таблички з курсом долара, і по черзі підійшов до табличок з написами 25 грн, 30 грн за долар. Працівники біостанції припустили, що це означає, що курс долара протягом року буде коливатися від 25 до 30 грн за 1 дол.

Студенти біологічного факультету Харківського національного університету імені Ст. Н.Каразіна також висловилися за встановлення пам'ятника бабаку-віщуну.

Довідка УНІАН. Традиція будити бабака, щоб він передбачив прихід весни, прийшла в Україну зі США, де День бабака є національним святом.