Інтернаціональна команда кардіохірургів повертає до життя маленьких харків`ян

Впродовж двох тижнів у рамках програми ”Українська ініціатива” (спільна акція Міжнародного проекту ”Діти Чорнобиля” і Фонду ”Серце дитини” (International Children’s Heart Foundation) американські фахівці надавали хірургічну і діагностичну допомогу українським дітям з хворобами серця.

Ці операції – результат спільних зусиль Міжнародного фонду «International Children`s Heart Foundation», обласного відділення Червоного Хреста України, Інституту загальної невідкладної хірургії і добродійного фонду Ю.Сапронова. Завдяки їх допомозі відділення змогло вижити.

Чотири роки тому у відділенні був тільки монітор двадцятирічної давності, застарілий морально і фізично, і апарат штучного кровообігу шестидесятих років. Грошей на нове устаткування не було. Вирішувалося питання: закрити відділення взагалі або перепрофілювати.

Ще у 2003-му у відділенні хірургії оперували 18 осіб на рік. За п`ять місяців цього року – вже прооперовано 50 хворих зі вродженими патологіями серця.

В основному, це вихованці дитячих будинків.

Уїльям Новик, американський хірург високого класу, один із керівників міжнародного фонду «International Children’s Heart Foundation», приїхав до Харкова з інтернаціональною командою, яка нараховує 17 людей. Потім вони їдуть до Одеси, Донецька, а восени обіцяють повернутися до Харкова і прооперувати ще вісім-десять діток. Хірурги працюють з дітьми, у яких одночасно і вроджена вада серця, і синдром Дауна. У Харкові їх би не змогли прооперувати без допомоги фонду «International Children`s Heart Foundation». У них є досвід, який поки не вистачає нашим фахівцям.

Того устаткування, яке є в операційній достатньо для проведення складних операцій.

У відділенні є апарат для штучної вентиляції легенів (таких в Україні лише три) і ангіограф, тепер тут можна робити операції без розрізу. Потрібні тільки руки і досвід суперпрофесіоналів.

Хірурги вірять, що в Харкові робитимуть найскладніші операції на серці не гірше, ніж в кращих клініках Європи і Америки.