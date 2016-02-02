В Україні з початку епідемічного сезону від грипу померли 176 осіб.

Про це повідомив сьогодні заступник міністра охорони здоров'я України Ігор Перегінець, передає кореспондент УНІАН.

"З початку епідемічного сезону, за оперативними даними, зареєстровано 176 лабораторно підтверджених летальних випадків від грипу, з них 2 дітей до 17 років та один летальний випадок серед вагітних. Ідентифіковані як вірус грипу А нетиповий - 22, вірус грипу типу В-2 і вірус грипу Н1N1 (pdm09) - 152 випадки", - сказав Перегінець.

За його словами, найбільша кількість летальних випадків зареєстрована в Одеській області - 34, Вінницькій - 13, Запорізькій - 12, Рівненській області - 11 та Києві - 11.

Читайте такожЗ початку епідсезону в Україні на грип та ГРВІ перехворіло 8,3 % населення - МОЗ"За медичною допомогою своєчасно звернулася лише третина померлих. Проведений аналіз летальних випадків показав, що всі померлі не мали щеплень проти грипу. З початку епідемічного сезону вакциновано від грипу 0,32% загальної кількості населення, з них діти до 17 років - 21%", - зазначив заступник міністра.