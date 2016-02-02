В Україні достатньо запасів препаратів проти грипу - Квіташвілі

В Україні сформовано достатній запас препаратів проти грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі на прес-конференції в Черкасах.

За його словами, запасів препаратів «Таміфлю» і «Реленца», які потрібні країні, відповідно до кількості людей з ризиком, достатньо. Якщо раптом в якійсь з областей станеться перевищення кількості хворих на грип, то міністерство зможе допомогти з центральних запасів ліків.

Квіташвілі також застеріг українців від купівлі і самостійного приймання «Таміфлю».

"Це дуже серйозний препарат, який може призначити для лікування лише лікар, і лише у перші 48 годин захворювання і під постійним наглядом. Він не призначений для профілактики, і самостійно ним лікуватися – небезпечно", - зазначив міністр. Він також додав: "Цей препарат призначається лише певній категорії людей зі слабким імунітетом, вагітним, дітям та людям зі хронічними хворобами".

Читайте також"Таміфлю" потрібно приймати винятково під контролем лікарів - МОЗКвіташвілі також повідомив, що в Україні з від початку сезону захворювання на грип та ГРВІ (з жовтня 2015 року) цими хворобами перехворіло 3,2 млн осіб.

Як зазначив на прес-конференції голови Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко, в області є 90 упаковок «Таміфлю» і 480 упаковок «Реленци», що наразі достатньо для лікування хворих.

Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ України, з початку епідемічного сезону (28.09.2015 – 01.02.2016) в Україні зареєстровано понад 3,2 млн хворих на грип та ГРВІ, перехворіло 8,3% населення. В країні станом на 2 лютого через грип померли 176 людей.