Найкращий лікар - сіль

Вже доведено, що сіль, якщо її вживати в межах розумного, не тільки не нашкодить, але і піде на користь організму, збагативши його натрієм, хлором, а також калієм, магнієм або йодом. Давайте поговоримо про те, які ще корисні властивості солі потрібно знати. У відомій пісні співається: «Не сип мені сіль на рану.». Виявляється, що сіль на рану не тільки можна, але і потрібно сипати.

Ще в Стародавній Греції воїни застосовували сіль, для лікування ран. Річ у тому, що сіль володіє відмінними дезинфікуючими властивостями, тому її застосування сприяло швидкому загоєнню ран. Гарячий сольовий розчин можна назвати справжді живою водою, яка виліковувала навіть глибокі поранення.

В даний час сольові ванни не втрачають своєї популярності і вважаються ефективним засобом лікування самих різних захворювань шкіри. Для лікування застарілих виразок, запальних захворювань, а також зняття набряків дуже корисна ванна, приготована з додаванням половини кілограма куховарської або морської солі. Застосовуються сольові ванни і для підсушування ран.

Флегматикам дуже корисно натиратися сіллю в саунах, а ось для меланхоліків підійдуть гарячі ванни з сіллю. Сольові ванни рекомендовані до застосування і людям, що страждають варикозним розширенням вен. Але, слід зазначити, що при лікуванні цього захворювання температура води не повинна перевищувати двадцяти п`яти градусів.

Якщо ви страждаєте на захворювання верхніх дихальних шляхів, то вам підуть на користь сольові інгаляції. Медики так само стверджують, що відмінним помічником є сіль і при отруєнні. Якщо у вас під рукою немає необхідних ліків, то хоч би просто пийте просту кип`ячену воду з розчиненою в ній сіллю.

Цей засіб є дуже ефективним для лікування кишкових розладів.