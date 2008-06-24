Кількість аптек в Україні, після ліцензування, знизиться на третину

Про це під час підписання Меморандуму про приєднання до Правил незалежної промоції фармацевтичними компаніями лікарських засобів професіоналів охорони здоров`я повідомив журналістам президент асоціації Фармацевтичних виробників України Петро Багрій.

За словами П.Багрія, сьогодні в Україні окрім медичних структур, що ліцензують, продажем лікарських препаратів, у тому числі і наркотичних, займаються сотні і тисячі суб`єктів підприємницької діяльності, які на відпуск ліків не мають ніякого права. "По суті, вони навіть не є аптечними установами. Недобросовісні підприємці просто вивішують над своїми торговими точками вивіски - "аптечний кіоск", "аптека", по суті такими без ліцензування не будучи. На законних підставах відпускати хворим громадянам наркотичні препарати сьогодні в Україні мають право лише 800 аптек", - відзначив П.Багрій.

www.rbc.ua