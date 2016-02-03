У Сумській області через вірусну пневмонію померли 13 осіб

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник управління охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації Сергій Бутенко.

За його інформацією, в ОДА провели засідання обласного штабу з питань профілактики ГРВІ та грипу за участі головних фахівців управління, представників Головного управління Держсанепідслужби та відділу охорони здоров’я Сумської міської ради.

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Обласний інфекціоніст області Ірина Троцька наголосила, що епідемічний поріг в цілому перевищений в 1,8 рази, фактично в усіх районах та містах обласного підпорядкування за винятком Конотопського, Охтирського та Сумського районів (всього в Сумській області 18 районів і 7 міст обласного підпорядкування).

«З числа захворілих у стаціонари госпіталізовано 918 або 6,3% осіб. На попередньому тижні кількість госпіталізованих становила 969 або 6,1%. Серед госпіталізованих 51,8% - діти (476 осіб). Вірусологічно обстежено понад 300 осіб. У 32 хворих виділений вірус грипу А», - зазначила Троцька.

За її словами, за останній тиждень зареєстровано 3 летальних випадки серед дорослого населення в містах Суми, Лебедин і Конотоп.

«Всього з початку сезону від вірусної пневмонії померло 13 осіб, у т.ч. 5 випадків вірусологічно підтверджені. Проти грипу від початку епідсезону по області щеплено 2775 осіб із групи підвищеного епідризику, в т.ч. 788 медичних працівників», - розповів Бутенко.

Учасники штабу обговорили коло важливих питань щодо діагностики, лікування та профілактики ГРВІ та грипу у лікувально-профілактичних закладах області, що знайшло відображення у відповідному рішенні штабу.

Як повідомляв УНІАН, у Сумській області станом на 29 січня смертність від грипу та ГРВІ становила 11 випадків.