Червоний Хрест залучить понад $64 млн для допомоги переселенцям, що живуть у зоні АТО

Зокрема прес-служба повідомила з посиланням на голову Місії Комітету Червоного Хреста Алана Ешліманна, що в 2016 році 13 тис. внутрішньо переміщених осіб щомісяця отримуватимуть по 500 грн допомоги. Комітет також передасть у першому кварталі цього року реагенти для очищення води водоканалу в місті Попасна Луганської області і надасть ремонтну техніку.

Також у Мінрегіоні повідомили, що координувати проекти допомоги територіям, які постраждали від російської агресії на Сході України Державне агентство з питань відновлення Донбасу. Воно координуватиме використання державних субвенцій, кредитних ресурсів, а також діяльності міжнародних гуманітарних організацій.

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Довідка УНІАН. Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста відновила свою діяльність у Києві у квітні 2014 році через окупацію Російською Федерацією АР Крим й агресію у східних областях.

Упродовж 2014-2015 років Комітет витратив на проекти допомоги в Україні майже 100 млн дол. У 2015 році Червоний Хрест направив понад 15 тис. тонн гуманітарної допомоги цивільному населенню по обидві сторони лінії зіткнення. Продовольчу допомогу одержали понад 215 тис. громадян України; непродовольчу гуманітарну допомогу (теплий одяг, предмети гігієни, медикаменти, матеріали для ремонту тощо) - понад 220 тис. осіб.