Гідрометцентр оголосив в Україні штормове попередження
10:20, 03 лютого 2016Країна
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Український гідрометеорологічний центр оголосив по Україні штормове попередження.
Гідрометцентр оголосив в Україні штормове попередження / Фото УНИАН
Про це повідомляється на сайті Гідрометцентру.
Синоптики прогнозують, що сьогодні вдень в Україні, крім південних областей, місцями пориви вітру 15-20 м/с.
Також у Києві та місцями по області пориви вітру 15-18 м/с.
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