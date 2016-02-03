Гідрометцентр оголосив в Україні штормове попередження

10:20, 03 лютого 2016
Країна
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Український гідрометеорологічний центр оголосив по Україні штормове попередження.

погода, ветер, зима / Фото УНИАН

Про це повідомляється на сайті Гідрометцентру.

Синоптики прогнозують, що сьогодні вдень в Україні, крім південних областей, місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Також у Києві та місцями по області пориви вітру 15-18 м/с.

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