Гідрометцентр оголосив в Україні штормове попередження

Про це повідомляється на сайті Гідрометцентру.

Синоптики прогнозують, що сьогодні вдень в Україні, крім південних областей, місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Також у Києві та місцями по області пориви вітру 15-18 м/с.