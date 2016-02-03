Ратифіковано зміни до угоди СОТ щодо експорту ліків, вироблених без дозволу власника патенту

За прийняття відповідного законопроекту № 0079 «Про прийняття Протоколу про внесення змін до Угоди ТРІПС» проголосували 231 депутат при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Представляючи законопроект, заступник міністра економічного розвитку Наталія Микольська відзначила, що запропоновані зміни до ТРІПС дозволять боротися з епідеміями захворювань у всьому світі.

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«Власник авторських прав на лікарські засоби може регламентувати їх використання. Але можливі випадки, коли в країні поширюються епідемії небезпечних хвороб і власник права на ці ліки не дає їх використовувати. У такому разі, зважаючи на високу соціальну значимість таких ліків, є процедура у всьому світі, відома як процедура примусового ліцензування, коли дозволяється виробництво ліків без дозволу власника авторських прав тільки для подолання надзвичайної ситуації», - сказала Микольська.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, експорт вироблених із використанням механізму примусового ліцензування ліків зможе здійснюватися лише в країни, які або взагалі не мають власних потужностей для їх виробництва, або у фармацевтичному секторі яких недостатньо наявних потужностей для задоволення власних потреб охорони здоров'я.

Положення угоди ТРІПС дозволяють виробництво фармпродукції на умовах примусового ліцензування «переважно для забезпечення внутрішнього ринку».

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Довідка УНІАН. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, або угода ТРІПС (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, скорочено TRIPS) - міжнародна угода, що входить в пакет документів про створення Світової організації торгівлі. Угода встановлює мінімальні стандарти для визнання та захисту основних об'єктів інтелектуальної власності. Цю угоду було прийнято під час Уругвайського раунду Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) 1994 року.

Угода ТРІПС є одним із механізмів вирішення спорів у рамках СОТ. Якщо, наприклад, в одній країні вчинено порушення прав автора з іншої країни, то остання, провівши спірне питання через процедури СОТ із вирішення конфліктів, може підвищити мито на ввезення певного товару з країни-порушника на свою територію.