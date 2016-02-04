Українці перемогли на міжнародному чемпіонаті з екстреної медичної допомоги в Польщі

Івано-Франківський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф завоював перше місце серед закордонних команд у XI Міжнародному зимовому чемпіонаті з екстреної медичної допомоги, який відбувся у польському місті Бєльсько-Бяла.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначається, що впродовж трьох днів 49 команд-учасниць відпрацювали вісім конкурентних завдань, з них – два нічних.

Судді оцінювали професійні вміння медиків в таких ситуаціях: одночасне травмування кількох людей, отруєння невідомими наркотичними засобами, множинні ножові поранення тіла з декількома джерелами зовнішньої кровотечі, ураження електричним струмом, критична гіпоглікемія, стан глибокої гіпотермії, анафілактичний шок медикаментозного генезу у дитини, падіння з великої висоти. Також проводилася перевірка фізичної підготовки команд, під час якої були вправи на швидкість, витривалість та якість фізіологічного відновлення, наголошується в повідомленні.

Команда Івано-Франківського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повернулася додому з двома нагородами: за перше місце серед закордонних команд і спеціальною нагородою за кращий результат при виконанні завдання «Kepyc».