У Донецькій області 10 тисяч залежних від наркотиків і 90 тисяч - від алкоголю

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції головний лікар Донецького обласного наркологічного диспансеру Ігор ЦИБА.

За його словами, "в області останні роки ці цифри тримаються приблизно на одному рівні".

За кількістю людей, які вживають наркотики, Донецький регіон в числі перших п`яти з усіх областей України, відзначив нарколог. За віковою категорією, люди, залежні від наркотиків, розподіляються таким чином: за останній рік старші від 50 років до нас не надходила жодна людина, старші від 40 років – 10% загальної кількості лікувалися, і основна маса 80 – 90% - це люди до 30 років.

І.ЦИБА сказав, що "кількості лікарняних ліжок ніколи не вистачає, щоб госпіталізувати одночасно всіх наркозалежних, але ми можемо госпіталізувати всіх, хто до нас звертається". У Донецьку налічується 205 ліжок, в області – близько 450, констатував він. Лікування наркозалежних складається з трьох етапів, наголосив нарколог, "залежно від того, що ж превалює у хворого, - стан залежності, фізичні проблеми чи психічні, але принциповий підхід у лікуванні для всіх видів наркотичної залежності один".

І.ЦИБА акцентував, що "період психологічної адаптації для хворого – це етап найскладніший, бо людина виривається із способу життя наркомана і надалі, якщо він повертається в те саме, для нього звичне середовище, як правило, неминучий вибух". "Тобто, крім лікувальної дії медикаментозного характеру, необхідне переключення інтересів людини. І без процесу психологічної реабілітації результату не буде, через декілька місяців людина може знову повернутися до наркотиків", - пояснив головлікар.

"Потрібно вирвати наркозалежного із звичного кола спілкування, і це може зробити або його сім`я, або кваліфіковані психологи, які зможуть переспрямувати її на інші завдання", - підсумував І.ЦИБА, додавши, що "звісно, краще це робити під керівництвом досвідчених, кваліфікованих психологів".